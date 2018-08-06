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Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Болоньи
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    Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Болоньи

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    Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Болоньи

    Рим, 6 августа. Мощный взрыв прогремел возле аэропорта города Болонья на севере Италии. Как сообщают СМИ, предположительно, на воздух взлетел грузовик с нефтепродуктами.

    По другим данным, взорвался большегруз, перевозивший автомобили. Взрыв, в свою очередь, вызвал сильный пожар.

    На данный момент нет никакой информации о жертвах и раненых. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Напомним, несколько дней назад на автомобильной парковке в азербайджанском городе Сумгаит прогремел взрыв. В результате ожоги получили четыре человека

     

    Автор: Тимур Румянцев
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