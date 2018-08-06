Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Болоньи

Рим, 6 августа. Мощный взрыв прогремел возле аэропорта города Болонья на севере Италии. Как сообщают СМИ, предположительно, на воздух взлетел грузовик с нефтепродуктами.

По другим данным, взорвался большегруз, перевозивший автомобили. Взрыв, в свою очередь, вызвал сильный пожар.

На данный момент нет никакой информации о жертвах и раненых. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

BREAKING: Massive explosion and fire near Bologna Airport, Italy. Fire seems to have occurred after a truck delivering cars/vans went up in flames pic.twitter.com/N0RXs7W9dw — News_Executive (@News_Executive) August 6, 2018

Напомним, несколько дней назад на автомобильной парковке в азербайджанском городе Сумгаит прогремел взрыв. В результате ожоги получили четыре человека.