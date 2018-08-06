Очередной разведывательный беспилотник ВСУ сбит у линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 6 августа. Силами Народной милиции Луганской народной республики был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который проводил разведку в Донбассе, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, накануне был зафиксирован у линии соприкосновения и сбит украинский дрон одного из подразделений 72 бригады ВСУ. Марочко добавил, что активизация разведки при помощи беспилотников со стороны украинских силовиков свидетельствует об очередном нарушении минских договоренностей.

«Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника», — подчеркнул представитель ЛНР.

Марочко сообщил об обращении к представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой отразить данное нарушение со стороны украинских силовиков в отчетах.

Напомним, власти Украины развернули военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.

В конце июля стало известно, что беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ был обстрелян украинскими силовиками. ВСУ открыли огонь по дрону с целью «отогнать устройство».