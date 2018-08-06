Аксенов рассказал, как идет строительство трассы «Таврида»

Симферополь, 6 августа. Строительство федеральной четырехполосной трассы «Таврида» ведется качественно, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании под руководством помощника президента РФ Игоря Левитина.

Строящаяся дорога разделена на семь частей, шесть из которых находятся на территории республики, а седьмая — в Севастополе.

«По трассе «Таврида» работы идут без срыва сроков. Спасибо компании «ВАД», качество работ обеспечивается», — заявил Аксенов.

По словам главы Крыма, готовность первой очереди автодороги от Керчи до Симферополя составляет 65%. По его словам, две полосы трассы будут готовы до конца текущего года.

Кроме того, добавил Аксенов, на строительство придорожной инфраструктуры будет отведено 23 участка. По его словам, это должны быть современные центры, которые позволят путешественникам остановиться на дороге, перекусить, отдохнуть и заправиться.

Напомним, трасса «Таврида» соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства дороги планируют завершить в конце 2018 года, второй этап — к концу 2020 года. Общая протяженность автомагистрали составит более 250 километров.