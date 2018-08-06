Названы возможные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов

Ньон, 6 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку групповой стадии Лиги чемпионов. По ее итогам определились возможные соперники московского «Спартака».

На турнире московский клуб стартует с третьего квалификационного раунда как бронзовый призер чемпионата России. Он проведет матчи против греческого клуба ПАОК. Если красно-белые смогут победить, то сыграют с победителем матчей «Бенфика» — «Фенербахче».

Как сообщает «Газета.ru», первый матч «Спартак» проведет в Салониках 8 августа, а второй в Москве 14 августа.

Ранее бывший капитан сборной России Александр Мостовой оценил шансы на победу «Спартака» в матче против клуба ПАОК. Он отметил, что исход противостояния во многом будет зависеть от результатов первой встречи в Греции.