Меню
Спорт
Названы возможные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
Украина
Неизвестные напали на квартиру журналистки украинского телеканала
Следующая новость
Загрузка...

    Названы возможные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов

    39

    Названы возможные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ньон, 6 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку групповой стадии Лиги чемпионов. По ее итогам определились возможные соперники московского «Спартака».

    На турнире московский клуб стартует с третьего квалификационного раунда как бронзовый призер чемпионата России. Он проведет матчи против греческого клуба ПАОК. Если красно-белые смогут победить, то сыграют с победителем матчей  «Бенфика» — «Фенербахче».

    Как сообщает «Газета.ru», первый матч «Спартак» проведет в Салониках 8 августа, а второй в Москве 14 августа. 

    Ранее бывший капитан сборной России Александр Мостовой оценил шансы на победу «Спартака» в матче против клуба ПАОК. Он отметил, что исход противостояния во многом будет зависеть от результатов первой встречи в Греции.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.