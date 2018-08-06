«Дьявол крепко взял за бороду»: как война в Донбассе «помогла» Филарету и его церкви

Глава раскольнической православной церкви Киевского патриархата Филарет (Михаил Денисенко) пополнил свой богатый цитатник еще одной «жемчужиной». Он заявил, что война в Донбассе идет Киевскому патриархату на пользу. Способствует увеличению паствы и ее правильной политической ориентации. Филарет убежден, что сам Бог допустил противостояние в Донбассе, с тем, чтобы поддержать его неканоническую организацию.

«Во-первых, наша цель — это рост, увеличение Киевского патриархата. И в этом нам помогает сам Господь. Каким образом? Допустил войну», — сказал Предстоятель.

Из этой цитаты можно заключить, что всякое зло на нашей планете происходит по воле Бога. Во всяком случае, не против его воли. Для главы православной церкви эта мысль кажется удивительной.

Филарет «раскусил» божественную волю

В целом проблема сосуществования Бога и мирового зла – одна из самых трудно разрешимых в христианстве. Логика заставляет признать одно из двух: или Бог не всемогущ и не вездесущ, или же всякое злое дело совершается с его ведома. Но в последнем случае Создатель не может восприниматься как абсолютное благо. А это уже подрывает самую основу христианской морали.

«Подавляющий факт необъятного зла и неисчислимых страданий миpa — единственное серьезное возражение против веры в Бога. Против Бога восставали не только люди, утерявшие духовность. Но и люди с чуткой совестью иногда восставали против Бога во имя добра, во имя жажды справедливости», — писал религиозный философ Николай Бердяев в своей работе «Самопознание».

Но эти размышления совсем не тревожат Филарета, легко «раскусившего» замысел Всевышнего. Задумал Бог укрепить раскольническую церковь Киевского патриархата, вот и послал народу войну.

«Люди видят, кто защищает украинское государство, украинскую землю: Киевский патриархат или Московский. Защищает Киевский, а Московский защищает агрессора», — пояснил глава УПЦ КП.

Ценностная ориентация «патриарха» впечатляет. Десятки тысяч смертей и сломанных человеческих судеб – не беда. Главное, Киевский патриархат подрос.

Сложно понять и то, какие именно факты легли в основу заявления Филарета. По традиции Киев видит «агрессора» в Москве, а не в зеркале. В этом месте было трудно ожидать сенсацию. Но вот в чем заключается «защита агрессора», о которой говорит Денисенко? Представители УПЦ МП никогда не высказывались в пользу одной из конфликтующих сторон в Донбассе, сосредоточившись на молитве о мире и добрых делах, которые по силам церкви.

В частности, масштабный обмен пленными между украинскими вооруженными силами и мятежными республиками во многом стал возможен благодаря усилиям Митрополита Киевского и Всея Украины Онуфрия и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Филарет подоспел только на фотосессию, заодно сделав несколько воинственных заявлений.

Недавний крестный ход верующих УПЦ МП по случаю 1030-летия Крещения Руси собрал не менее 200 тысяч людей, молившихся о мире в стране. Вопреки попыткам власти и провластных СМИ дискредитировать ход и многочисленным выходкам радикалов. «Патриоты» активно блокировали движение автобусов, направлявшихся в столицу из регионов Украины. В стенах Верховной рады признали, что большинство украинцев остались верны канонической церкви.

«Люди сделали свой выбор. И я бы на месте Петра Порошенко не продвигал идею создания украинской поместной церкви хотя бы потому, что ее не поддерживает народ. Руководство страны провоцирует церковную войну на Украине», — цитирует RT депутата от провластной партии «Самопомощь».

Крестный ход УПЦ МП в Киеве: патриарх Кирилл дал оценку сегодняшней ситуации на Украине https://t.co/IhEsFUJHI0 — Российский Диалог.RU (@RusDialogRU) July 27, 2018

Дьявол крепко взял за бороду

Пассаж Филарета о войне, «помогающей Киевскому патриархату», вызвал новую волну недоумения среди верующих и просто здравомыслящих людей.

«Какая чудовищная логика… Население Донбасса кровью платит за рост популярности попов Киевского патриархата», — написала бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

Солидарность с Лукаш выразили многочисленные единомышленники.

«Сошел с ума дедушка», — написал коллега юриста по временам «тирании Януковича» Андрей Портнов.

«Он не только раскольник..но и поп-рейдер…ему не Господь помогает…дьявол крепко взял за «бороду» с ума выжившего старика…ему уже не долго осталось..СУД..воздаст ему по его деяниям…прости душу его.. Господи..», — пишет Виктор Ромнеский.

«Человек-Томос» подставил президента

Как бы ни было, украинские власти, церковные и государственные, уверенно выводят страну на новый виток гражданского противостояния. Воинственная риторика главы УПЦ КП органично сочетается с неуемной энергией и оптимизмом президента Порошенко. Уже ко Дню Крещения Руси на Банковой ждали от Константинополя вожделенный Томос. Заместитель главы администрации президента Ростислав Павленко заверил начальство, что дело в шляпе. За свой оптимизм чиновник поплатился должностью. Томос не подоспел, а Порошенко снова оказался в неловком положении.

Павленко пошел на понижение. Он будет руководить Институтом стратегических исследований, вес которого в политической жизни Украины не велик. В этом учреждении бывшему чиновнику администрации президента тоже не очень рады.

«Мое место в Институте стратегических исследований займет Павленко. Это не трагедия, не комедия. Скорее, прекрасный материал для драмы. О своем преемнике ничего сказать не могу. Конечно, я переживаю за Институт стратегических исследований», — цитирует «Страна» Владимира Горбулина.

Несмотря на личную неудачу «человека-Томоса», идея получения автокефалии украинской церкви остается актуальной для Киева. Рейтинг действующего президента Украины очень скромен. Петра Алексеевича опережают не только титаны украинской политики вроде Юлии Тимошенко, но и комики, заявившие о своих президентских амбициях. Порошенко очень нуждается хоть в какой-то победе.

Однако нельзя не отметить талант советников Банковой выбирать удивительно неактуальную повестку. Куда больше Томоса украинцев заботит непрекращающаяся война, бедность, невозможность найти достойное место в жизни в собственной стране. Даже самые патриотичные граждане разъезжаются кто на Запад, кто на Восток, чтобы прокормить свои семьи. Улучшится ли их жизнь после Томоса? Едва ли.

Чем грозит Украине новый раскол?

Хотя идея автокефалии продвигается президентом Порошенко под вывеской всенародного единения, очевидно, что ее реализация связана с еще более глубоким и очень опасным расколом украинского общества. «Патриарх» Филарет уже сейчас делает все обострения конфликта. Глава УПЦ КП анонсировал банальный «отжим» всего имущества канонической церкви после получения автокефалии.

«Когда будет здесь украинская церковь признана, то лавра — и одна, и вторая — будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. И Россия, и Московский патриархат никакого отношения к этим святыням не имеет», — сказал Денисенко.

Эксперты практически единодушны во мнении, что действия украинских властей послужат толчком к серьезнейшему церковному конфликту с непредсказуемыми последствиями. Готовятся к буре и представители Московского патриархата.

«Мне даже страшно представить, какие возможны последствия такого глупого шага», — сказал представитель УПЦ МП в беседе с RT.

Одному только Петру Алексеевичу ничего не страшно. У него есть отличный домик в Испании.