Назван самый продаваемый автомобиль в России

Москва, 6 августа. Самой продаваемой моделью в России второй месяц подряд становится Lada Vesta. Это подтверждают опубликованные автопроизводителями официальные данные продаж за июль.

Так, реализация Lada Vesta составила 8991 автомобиль (+39%). Это значит, что по итогам июля данный автомобиль остается самым продаваемым на российском рынке. За ней следует модель KIA Rio — 7801 машина. Замыкает тройку Lada Granta – 7559 реализованных автомобилей.

Российский «АвтоВАЗ» также лидирует и по объемам продаж — в июле было продано 29 389 автомобилей Lada.

Напомним, что отечественные автомобили Lada обошли иномарки в рейтинге самых популярных машин десятилетия, составленном Avito Авто.