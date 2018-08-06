Власти ЦАР рассказали, что убитые журналисты ехали на канадский рудник

Москва, 6 августа. Рудник, про который собирались снимать фильм российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, принадлежит канадской компании Axmin Inc и в настоящее время не разрабатывается. Об этом в понедельник сообщил министр общественной безопасности Центральноафриканской Республики Генри Ванзет Лингусара.

По его словам, информация о том, что данный рудник якобы разрабатывается совместно с Россией, с самого начала была неправдоподобной, поскольку месторождение находится в опасной области, которую не контролирует правительство ЦАР. Кроме того, выяснилось, что оператором прииска выступает центральноафриканская компания Aurafrique, которая является «дочкой» зарегистрированной в Ванкувере Axmin Inc.

Лицензия на разработку рудника была выдана Aurafrique еще в 2010 году, однако в настоящий момент никаких работ там не ведется.

«Фактически, там ничего не работает. Неизвестно, что предполагалось там снимать. И все это открытая информация», — пояснил журналистам Лингусара.

Как сообщает Ura.ru, похороны Александра Расторгуева состоятся 7 августа. Об этом на своей странице в Facebook написал друг убитого, режиссер Павел Костомаров.

Журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Репортеры прибыли в Банги 28 июля, чтобы снять сюжет про золотые прииски Ндассима. По данным МИД РФ, они находились на территории африканской страны как туристы. У них не было паспортов, только просроченные свидетельства СМИ.