Апелляционный суд Херсона оставил Вышинского под стражей до 8 сентября

Киев, 6 августа. Херсонский апелляционный суд оставил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под стражей до 8 сентября, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

По словам Доманского, апелляционный суд Херсонской области сократил срок содержания Вышинского под стражей на пять дней, однако оставил без изменения меру пресечения для журналиста, сообщает РИА Новости.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис редакции РИА Новости Украина 15 мая. Силовики провели обыски, которые длились почти восемь часов. В это же время был задержан Вышинский, его подозревают в государственной измене и поддержке республик Донбасса. Херсонский суд арестовал журналиста 17 мая на 60 дней без возможности внесения залога. 11 июля суд оставил Вышинского под стражей на два месяца.

В министерстве иностранных дел России действия Киева в отношении Вышинского назвали произволом. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что руководителя РИА Новости Украина арестовали за «его прямую профессиональную деятельность». По его словам, арест Вышинского является недопустимой политикой киевских властей, и на это должны обратить внимание правозащитники и журналистское сообщество.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что генеральный директор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев сравнил содержание руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в украинской тюрьме с пытками.