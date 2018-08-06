Фигурант дела об убийстве Вороненкова упал в обморок в зале суда

Киев, 6 августа. Фигуранту уголовного дела об убийстве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова Ярославу Тарасенко вызвали скорую помощь к зданию суда в украинской столице из-за ухудшения самочувствия.

По данным украинских СМИ, в Шевченковском суде Киева проходит подготовительное заседание по уголовному производству в отношении Тарасенко и еще одного фигуранта дела, Александра Лося. Последний попросил суд не назначать слушание ввиду его невиновности и отметил, что Тарасенко в качестве протеста против обвинений голодал на протяжении 15 суток.

Тарасенко отказался от высказывания позиции по обвинительному акту, после чего ему стало плохо. Конвой вывел упавшего без сознания фигуранта дела и второго подозреваемого из зала суда. В судебном заседании объявили перерыв в связи с вызовом скорой для Тарасенко.

Напомним, Вороненков был убит 23 марта прошлого года в центре Киева киллером. Им оказался уроженец Севастополя Павел Паршов, скончавшийся позднее в больнице из-за ранения охранником депутата.

Министерство внутренних дел Украины неоднократно заявляло о наличии якобы «российского следа» в данном деле. Ранее украинский прокурор Анатолий Вельков сообщил, что следственные органы Украины не нашли доказательств причастности российской стороны.