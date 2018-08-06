Эксперт об акциях протеста в Сфаксе: в Тунисе продолжается политический хаос

Сотни людей вышли в Тунисе на улицы в знак протеста против «деструктивных» реформ, которые направлены против консервативных мусульман. Они включают в себя равные права наследования для женщин и декриминализацию гомосексуализма. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Отвечая на призыв религиозных и гражданских групп, более тысячи человек собрались в центре юго-восточного прибрежного города Сфакс, чтобы осудить предлагаемые либеральные реформы. Они подняли знаки, говорящие: «Эти предложения направлены на уничтожение общества» и «Нет гомосексуализму».

«Мы хотим, чтобы эти предложения были отозваны, потому что они подрывают принципы ислама и представляют опасность для единства семьи и государства», — сказал имам Мохаммед Меднини, принимавший участие в акции протеста.

Комиссия, созданная президентом Туниса Бейджи Кейдом Эс Себси, чтобы привести юридический кодекс в соответствие с конституцией 2014 года, принятой после восстания в «Арабской весне», обнародовала в июне план предлагаемых либеральных реформ. Эти предложения были отвергнуты коалицией религиозных групп, которая призвала правительство отказаться от реформ, назвав их «интеллектуальным терроризмом».

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил, что для недовольства населения действующей властью есть много причин. Фактически в стране с момента начала «Арабской весны» продолжается политический хаос. Новые власти успели пока продемонстрировать лишь свою слабость и несостоятельность, принимая ошибочные и несвоевременные решения.

«Реформы, которые запланировали власти, тоже можно уже отнести к таким решениям. Протесты против них показали, насколько тунисское общество расколото и готово к радикальным выступлениям. Продолжающийся экономический кризис обострил протестные и экстремистские настроения, ухудшилась криминогенная обстановка, усилилась пропагандистская работа боевиков. Тунис стал одним из главных мест вербовки и мобилизации для террористов, действующих и в Европе, и в Сирии, и в соседней Ливии», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, в самом начале «Арабской весны» ее главные спонсоры, американцы, сделали ставку на различные религиозные течения, в том числе и экстремистские. Это помогло свергнуть прежние режимы (как в Египте и Тунисе) или погрузить территории страны в многолетнюю войну, как в Сирии. Но даже в Тунисе, который на Западе представляется в качестве примера успешного транзита власти, наблюдается подъем радикализма и усиление террористической активности.