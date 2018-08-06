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Винокур рассказал о большом горе в своей семье
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    Винокур рассказал о большом горе в своей семье

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    Винокур рассказал о большом горе в своей семье

    Москва, 6 августа. Мать юмориста и телеведущего Владимира Винокура Анна скончалась в возрасте 96 лет. О смерти самого близкого человека Винокур сообщил в социальной сети Instagram, сопроводив снимок трогательной подписью.

    «Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! ПРОЩАЙ РОДНАЯ!», — написал пародист под совместной фотографией.

    Поклонники Винокура и пользователи социальной сети выразили свои соболезнования отечественному артисту.

    Ранее стало известно, что в Москве в возрасте 56 лет скончался российский актер театра и кино Виктор Черненко.

    Автор: Дана Балан
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