Винокур рассказал о большом горе в своей семье

Москва, 6 августа. Мать юмориста и телеведущего Владимира Винокура Анна скончалась в возрасте 96 лет. О смерти самого близкого человека Винокур сообщил в социальной сети Instagram, сопроводив снимок трогательной подписью.

«Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! ПРОЩАЙ РОДНАЯ!», — написал пародист под совместной фотографией.

Поклонники Винокура и пользователи социальной сети выразили свои соболезнования отечественному артисту.

Ранее стало известно, что в Москве в возрасте 56 лет скончался российский актер театра и кино Виктор Черненко.