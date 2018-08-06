В Киеве рассказали о последствиях прекращения железнодорожного сообщения между Россией и Украиной

Киев, 6 августа. Больше всего от блокировки железнодорожного сообщения между Россией и Украиной пострадают трудовые мигранты, которые приезжают на заработки в Россию.

«Это негативно отразится на украинцах, которые находятся в России на заработках, для них это сегодня самый простой и дешевый способ попасть в РФ», — отметил в беседе с РИА Новости директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он отметил, что кроме украинских граждан от инициативы Киева пострадают украинская и российская железная дороги. Однако на Украине это не будет никого волновать из-за преобладающей праворадикальной патриотической риторики, заявил эксперт.

Бортник предположил, что прекращение железнодорожного сообщения может стать пиар-ходом украинских властей на время президентской и парламентской кампании.

«Во время избирательной кампании закрытие железнодорожного сообщения с РФ может быть использовано как элемент заигрывания с патриотическим электоратом», — отметил эксперт.

Он напомнил, что за последнее время количество пассажирских поездов между странами уменьшилось в разы, если сравнивать с периодом до государственного переворота на Украине в 2014 году.

Как ранее сообщала «Газета.ru», министр инфраструктуры Киева Владимир Омелян заявил о возможности прекращения железнодорожного сообщения с Россией.