Украинский генерал заявил, что брат в Крыму ему не мешает

Киев, 6 августа. Командующий Операцией Объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев подтвердил слухи о том, что его брат живет в Крыму. По словам военного, этот факт ничуть его не смущает и никак не отражается на его работе.

Наев полагает, что все жители Крыма являются украинскими гражданами, несмотря на государственную границу и наличие российских паспортов.

«Действительно проживает. Но это не значит, что это каким-то образом мешает мне выполнять свои обязанности. Потом у меня был с ним разговор, и он сказал: «Я все понимаю, что тобой сказано. И у меня вопросов к тебе никаких нет», — отметил Наев в интервью украинским СМИ.

Отметим, что украинские власти вновь активно заговорили о возвращении Крыма в преддверии президентских выборов. В понедельник лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая собирается баллотироваться в президенты в следующем году, призвала ВСУ вернуть Крым и Донбасс.

При этом украинские власти продолжают заявлять протест каждый раз, когда полуостров посещают российские государственные служащие. Так, Киев вновь выпустил ноту протеста после того, как Крым посетил президент РФ Владимир Путин, сообщает издание «Дни.ру».

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.