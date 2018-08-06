«В назидание псевдоюмористам»: имущество Петросяна и Степаненко потребовали изъять в пользу государства

Москва, 6 августа. Имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко должно быть изъято в пользу государства и распределено на социальные нужды россиян. Об этом заявил руководитель общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленобласти» депутат Сергей Малинкович.

«К нам обратилось много людей, возмущенных циничным перформансом, который устроила эта парочка из своего бракоразводного процесса. Их имущество оценивается в миллиард, а трудящиеся живут все хуже. Квартиры, особняки, ранчо, драгоценности — откуда все это у артистов эстрады?!» — говорится в заявлении на сайте «Коммунистов Петербурга и Ленобласти».

По словам Малинковича, «простые труженики» не устраивают из развода «шоу с целью дополнительной рекламы». В заявлении также говорится, что в центральном комитете КПЛО внимательно изучили вопрос о споре между Петросяном и Степаненко.

«Пришли к выводу, что вряд ли все это фантастическое богатство юмористической семейки нажито по заслугам. (…) Петросян и Степаненко неоднократно выступали на приватных корпоративах богачей, олигархов, чиновников с неоднозначной репутацией, таким путем и нажили свое богатство», — отметил Малинкович.

Авторы заявления отмечают, что все активы Петросяна и Степаненко должны быть изъяты в пользу государства.

«В назидание этим псевдоюмористам и другим, им подобным, пытающимся сделать свои семейные скандалы из-за имущества повесткой дня, все активы, за которые на потребу зевак шумно сражаются Петросян и Степаненко, должны быть изъяты в пользу государства и пущены на социальные нужды россиян!» — говорится в заявлении «Коммунистов Петербурга и Ленобласти».

По мнению членов центрального комитета организации, «суд имеет все основания принять такое решение».

Ранее СМИ стало известно, что Елена Степаненко и Евгений Петросян разводятся. Чета юмористов будет делить совместно нажитое имущество в Хамовническом суде Москвы.

По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, Петросян и Степаненко живут раздельно уже более 15 лет. Елена Степаненко предложила поделить имущество супругов. Петросян поддержал эту идею, однако отметил, что необходимо поделить все поровну. Степаненко не согласилась с этим условием, заявив, что ей должна принадлежать большая часть имущества.