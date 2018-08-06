Роскосмос совместно с «Системой» могут создать спутникостроительное предприятие

Ярославль, 6 августа. Глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что компания вместе с АФК «Система» может запустить спутникостроительное предприятие. Об этом он рассказал на открытии нового цеха по выпуску комплектующих спутников на Ярославском радиозаводе.

«Скорее всего пойдем по пути создания совместного [спутникостроительного] предприятия», — заявил он.

Ранее стало известно, что глава госкорпорации подписал соглашение с АФК «Система» соглашение о сотрудничестве. Позже он пояснил, что партнер со стороны Роскосмоса еще не определен. По его словам, это может быть холдинг «Российские космические системы», «Информационные спутниковые системы» или другая компания.

По словам Рогозина, переход к серийному производству поможет в будущем обеспечить новый цех Ярославского радиозавода. По его словам, отрасль должна переходить на серийное производство спутников, чтобы предоставить России и другим странам связь, телевидение, интернет и навигацию на коммерческих условиях.