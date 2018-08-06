Медведев проведет на Дальнем Востоке совещание по вопросам развития региона

Москва, 6 августа. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о запланированном совещании на Дальнем Востоке, посвященном социально-экономическому развитию региона.

О своих планах на текущую неделю премьер-министр рассказал на совещании с вице-премьерами.

«На этой неделе у меня запланирована поездка на Дальний Восток, где я собираюсь провести заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона», — сказал он.

Медведев добавил, что в ходе встречи будут затронуты также темы, связанные с экологическим туризмом в регионе.

Напомним, ранее специалисты сообщили о возможном изменении цен на авиаперелеты в направлении Дальнего Востока. Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону о повышении налога на добавленную стоимость до 20% ставка НДС для рейсов данного направления была снижена до 0%.