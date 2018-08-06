«Пропавший» Порошенко нашелся в в киевском ресторане

Киев, 6 августа. Главу Украины Петра Порошенко якобы заметили в ресторане Manu в украинской столице, где он проводил время с семьей в минувшее воскресенье, хотя ранее киевские СМИ обратили внимание, что глава государства «без вести пропал» более семи дней назад.

Снимок Порошенко в окружении родных разместил в социальной сети Facebook политический аналитик Ярослав Макитра. Он написал, что ужинал с приятелями в киевском ресторане Manu и заметил «неожиданного посетителя».

«Петр Порошенко с семьей. Возможно, не совсем корректно, но все-таки сделал фото. Место все-таки публичное: киевский ресторан Manu», — написал он.

Отмечается, что публикацию лайкнули многие политтехнологи, приближенные к Порошенко или администрации президента, пишут украинские СМИ.

Советник главы Минобороны Украины Юрий Бирюков также опубликовал снимок Порошенко в указанном заведении, отметив, что журналистам «больше нечем заняться».

В конце поста Бирюков подтвердил, что глава страны действительно проводил время в ресторане со своей семьей.

Напомним, ранее украинские журналисты обратили внимание на то, что Порошенко не появляется на работе более недели — после крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата, приуроченного к 1030-летию Крещения Руси. Представители СМИ предположили, что он [Порошенко] решил отправиться в отпуск. Позже журналисты сообщили, что глава государства все же находится на Украине.