Тогда снимайте санкции: в Совфеде отреагировали на приглашение в Вашингтон от сенатора США

Москва, 6 августа. Американский сенатор Рэнд Пол пригласил коллег из комитета Совета Федерации РФ по международным делам посетить столицу США. Об этом он заявил в Москве в ходе обсуждения с российскими сенаторами актуальных вопросов во взаимоотношениях двух стран.

Сенатор Владимир Джабаров в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что гость из США выступает за восстановление парламентских связей с Россией и не верит в «российское вмешательство» в американские дела.

«Рэнд Пол считает ненормальным, что парламентарии не общаются, что между нами нет прямого контакта, — рассказал Джабаров. — Он надеется, что после ноябрьских довыборов в американский Конгресс этот откровенно русофобский курс намного смягчится».

По словам члена Совета Федерации, Пол надеется на то, что американские сенаторы будут так же стремиться к восстановлению отношений с Россией, как все эти годы к этому стремился он сам.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам рассказал, что Рэнд Пол считает недопустимым введение санкций против российских парламентариев и надеется, что следующий состав американского Конгресса все-таки примет решение о снятии ограничений.

«Пол поддержал идею Константина Косачева о встрече двух комитетов по международным делам: американского и нашего, — сообщил Джабаров. — Эта встреча могла бы пройти в Вашингтоне, но тогда надо снимать санкции, ведь в этом списке — и Косачев, и ваш покорный слуга. Рэнд Пол считает, что в России проводить такое мероприятие неправильно. Поэтому вероятный вариант — третья страна».

Косачев прорабатывает такую встречу в Финляндии или Израиле, куда все могут спокойно въехать, добавил собеседник ФАН.

Рэнд Пол также выразил надежду, что если российские парламентарии будут исключены из санкционных списков, это будет означать ответную меру и для американских сенаторов.

В ходе встречи стороны обсудили пресловутое «российское вмешательство».

«По словам Рэнда Пола, эта точка зрения в Америке превалирует. Но, тем не менее, он согласился с тем, что никаких доказательств этому нет», — отметил Джабаров.

Сенаторы поговорили и о бизнес-отношениях двух стран.

«Это касалось так называемого «адского закона», который готовит Линдси Грэм. Согласились, что данный закон, особенно то, что касается суверенного долга России, — эта попытка заставить американцев выйти и потерять деньги. Он не нравится ни российской, ни американской стороне», — подчеркнул Джабаров.

Рэнд Пол в разговоре с российскими сенаторами отметил, что в Америке есть конгрессмены, которые не занимают откровенно русофобских позиций, и не скрывал, что всегда выступал против ухудшения отношений и разрыва контакта с Россией.

«Он сказал, что у него есть прямой контакт с президентом США и что он доложит о результатах встречи Дональду Трампу», — сообщил Владимир Джабаров.

Рэнд Пол является сенатором США с 2011 года. В 2015 году он заявил о желании баллотироваться на пост президента США, но затем снял свою кандидатуру. Он известен своей пророссийской позицией.

Ожидается, что сегодня американский сенатор встретится также с депутатами Госдумы и представителями МИД России.