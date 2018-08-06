Неизбежная катастрофа для Тбилиси: эксперт объяснил слова Медведева о вступлении Грузии в НАТО

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к «страшному конфликту». Об этом глава правительства рассказал в интервью радиостанции «Коммерсантъ», фрагмент которого появился утром 6 августа.

Глава российского кабмина считает, что, если Грузия вступит в НАТО, «это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо».

При этом Дмитрий Медведев уверен, что вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией в 2008 году можно было предотвратить. «Никакой неизбежности не было», заявил премьер-министр России.

Политолог Богдан Безпалько, член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, комментируя Федеральному агентству новостей эти слова Медведева, отметил, что вступление Грузии в НАТО придаст ее руководству уверенность в том, что они смогут силой захватить те территории, которые считают своими. Это ныне независимые и частично признанные республики Южная Осетия и Абхазия.

«Учитывая последние маневры под названием «Достойный партнер» с большим участием военной техники, которые были демонстративно проведены вдоль границы Грузии с Южной Осетией и в которых, кстати, по какому-то недоразумению принимала участие и наша союзница Армения, не сомневаюсь, что, вступив в НАТО, Грузия предпримет вторую попытку решить военным путем вопрос с Южной Осетией и Абхазией. Естественно, это приведет к скорому вмешательству России и неизбежной катастрофе для официального Тбилиси», — заметил политолог.

Богдан Безпалько считает, что в случае подобного рода конфликтов даже те страны, которые являются членами НАТО, например, Турция, не получат поддержки остальных членов Североатлантического альянса, если вдруг спровоцируют Россию на какие-либо масштабные действия.

«Я думаю, что именно это имел в виду премьер-министр России Дмитрий Медведев, предостерегая Грузию от непродуманных решений. Особенно в области военной безопасности. В отличие от Турции, Грузия является страной, имеющей общую с Россией границу. То есть любое изменение ее статуса может затронуть наши национальные, государственные интересы, вопросы нашей военной безопасности», — сказал член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

При этом Богдан Безпалько напомнил, что для вступления в НАТО серьезным препятствием являются территориальные споры с соседями.