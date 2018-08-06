Неизбежная катастрофа для Тбилиси: эксперт объяснил слова Медведева о вступлении Грузии в НАТО
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к «страшному конфликту». Об этом глава правительства рассказал в интервью радиостанции «Коммерсантъ», фрагмент которого появился утром 6 августа.
Глава российского кабмина считает, что, если Грузия вступит в НАТО, «это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо».
При этом Дмитрий Медведев уверен, что вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией в 2008 году можно было предотвратить. «Никакой неизбежности не было», заявил премьер-министр России.
Политолог Богдан Безпалько, член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, комментируя Федеральному агентству новостей эти слова Медведева, отметил, что вступление Грузии в НАТО придаст ее руководству уверенность в том, что они смогут силой захватить те территории, которые считают своими. Это ныне независимые и частично признанные республики Южная Осетия и Абхазия.
«Учитывая последние маневры под названием «Достойный партнер» с большим участием военной техники, которые были демонстративно проведены вдоль границы Грузии с Южной Осетией и в которых, кстати, по какому-то недоразумению принимала участие и наша союзница Армения, не сомневаюсь, что, вступив в НАТО, Грузия предпримет вторую попытку решить военным путем вопрос с Южной Осетией и Абхазией. Естественно, это приведет к скорому вмешательству России и неизбежной катастрофе для официального Тбилиси», — заметил политолог.
Богдан Безпалько считает, что в случае подобного рода конфликтов даже те страны, которые являются членами НАТО, например, Турция, не получат поддержки остальных членов Североатлантического альянса, если вдруг спровоцируют Россию на какие-либо масштабные действия.
«Я думаю, что именно это имел в виду премьер-министр России Дмитрий Медведев, предостерегая Грузию от непродуманных решений. Особенно в области военной безопасности. В отличие от Турции, Грузия является страной, имеющей общую с Россией границу. То есть любое изменение ее статуса может затронуть наши национальные, государственные интересы, вопросы нашей военной безопасности», — сказал член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
При этом Богдан Безпалько напомнил, что для вступления в НАТО серьезным препятствием являются территориальные споры с соседями.
«По правилам Североатлантического альянса Грузия не может стать его членом. Но, думаю, руководство блока может предложить Тбилиси какой-то другой статус. Не непосредственного полноправного участника, а, скажем, младшего партнера. Но это тоже может вдохновить Грузию на определенного рода действия, тем более, если они будут сопровождаться масштабной экономической или военной помощью со стороны западных стран.
Когда в 2008 году Грузия под руководством Михаила Саакашвили предприняла атаку на Южную Осетию, ей передали вооружение и предоставили финансовую поддержку на более чем полмиллиарда долларов. Для небольшой республики с небогатым населением это очень существенная сумма», — добавил Богдан Безпалько.