Сирия, 6 августа. СМИ рассказали о «кошмарном сценарии» для США в Сирийской Арабской Республике (САР). Более 270 беженцев возвратилось в САР с территории Ливана. Власти провинции Дамаск запустили государственную программу помощи вернувшимся беженцам. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

«Кошмарный сценарий»

Участие Китая в антитеррористической операции на территории САР стало бы «кошмарным сценарием» для США. Об этом пишет австрийское издание Contra Magazin. Автор статьи ссылается на посла Китая в Сирии Ци Цяньцзиня, который ранее заявил о планах Пекина предоставить сирийскому народу и официальному Дамаску больше помощи.

Например, отмечается, что в настоящий момент в провинции Идлиб орудуют прибывшие из Китая джихадисты, которые связаны с «Аль-Каидой»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ), «поддерживаемой США и странами Персидского залива». Китай в свою очередь крайне заинтересован в «уничтожении тысяч уйгурских террористов, уезжавших в последние годы из Китая в Сирию».

Издание подчеркивает, что если, кроме Российской Федерации и Ирана, в САР проявит активность и Китай, то вскоре официальный Дамаск установит полный контроль над территорией своей страны. Для США и ряда стран Персидского залива это станет «кошмарным сценарием».

Возвращение беженцев

Свыше 270 беженцев вернулось в САР с территории Ливана 4 августа. Об этом сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев министерства обороны России.

«По уточненным данным, 4 августа 2018 года из Ливана в Сирию перешло 274 беженца», — говорится в тексте сообщения.

Сообщается, что через пункт пропуска «Джейдет-Ябус» вернулось 182 человека, через пункт пропуска «Эль-Дабусия» — 92 человека. Всего с 18 июля 2018 года из Ливана вернулось 5460 сирийских беженцев.

Программа Дамаска

Власти провинции Дамаск запустил программу помощи вернувшимся в свои дома беженцам. Об этом заявил заместитель губернатора провинции Дамаск Ратеб Адас.

«Провинция делает все возможное для скорейшего возвращения беженцев на родину из других стран. Мы запустили масштабную программу по восстановлению жилых домов и социальных учреждений, школ и больниц», — сказал Адас.

Кроме того, он добавил, что вернувшиеся домой сирийцы рассчитывают на материальную помощь. Также для жителей, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий, была предусмотрена выдача временного жилья и материальной помощи на восстановление своих квартир и домов.

«До войны в городе жили 40 тысяч человек, но все они бежали от боевиков, и в городе никого не было. Сейчас 15 тысяч уже вернулось, только за последнюю неделю к нам приехало 200 семей», — сказал глава администрации Забадани Басиль ад-Далати.

1 Организация запрещена на территории РФ.