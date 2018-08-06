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Житель Пермского края признался, что пропустил через мясорубку молодую любовницу
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    Житель Пермского края признался, что пропустил через мясорубку молодую любовницу

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    Житель Пермского края признался, что пропустил через мясорубку молодую любовницу

    Пермь, 6 августа. Житель Пермского края жестоко расправился с молодой любовницей после ссоры, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    В городе Губаха Пермского края произошла чудовищная история. 36-летний мужчина после ссоры с 27-летней любовницей убил ее, а затем расчленил тело, отделил мясо от костей, пропустил через мясорубку и смыл в унитаз. Кости убитой он выбросил в реку.

    Поиски девушки велись в городе с 22 июля. В Губахе была развернута целая операция с привлечением волонтеров. Все это время убийца говорил, что высадил ее на одной из улиц в Перми и с тех пор о ней ничего не знает. Однако 5 августа он все таки признался в жестокой расправе.

    Стоит отметить, что мужчина женат и у него растет несовершеннолетняя дочь. На данный момент убийца задержан. Расследование продолжается.

    Житель Пермского края признался, что пропустил через мясорубку молодую любовницу

    Ранее сообщалось об инциденте в Норильске, где группа подростков жестоко избила школьницу и выложила в Сеть видео расправы. 

    Автор: Катерина Иванова
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