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ВСУ за неделю 37 раз нарушили перемирие в Донбассе
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    ВСУ за неделю 37 раз нарушили перемирие в Донбассе

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    ВСУ за неделю 37 раз нарушили перемирие в Донбассе

    Донецк, 6 августа. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю 37 раз нарушили режим тишины в Донбассе, заявил представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    «По территории республики были выпущены 21 мина калибром 120 миллиметров и 66 мин калибром 82 миллиметра», — уточнил представитель ДНР.

    Он добавил, что в ходе атаки ВСУ 10 зданий получили повреждения.

    Напомним, власти Украины начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе накаляется, несмотря на заключенные минские соглашения. Киевские боевики регулярно нарушают режим прекращения огня и не раз пытались прорвать линию обороны.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский союз готов присоединиться к восстановлению «освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей».

    Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление главы Украины, отметив, что денежные средства страны ЕС возможно выделят, однако часть из них «будет разворована украинскими чиновниками».

    Автор: Екатерина Кухарева
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