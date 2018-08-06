«Украине не стоит обманывать себя»: в Киеве осознали, что «Северный поток — 2» все же будет построен

Киев, 6 августа. Газопровод «Северный поток — 2», вероятнее всего, все же будет построен, несмотря на все усилия Украины по срыву проекта. Об этом в понедельник заявил украинский экономический эксперт Виталий Кузьмин.

По его словам, в строительстве газопровода заинтересована Германия, а это крупнейшая экономика в Европе. Кроме того, в поддержку проекта выступают Италия, Франция и Австрия. На помощь США Украине тоже не стоит сильно рассчитывать, поскольку главной целью американцев в борьбе с «Северным потоком — 2» является поддержка своих экспортеров газа. Украинский транзит представляет для них такую же конкуренцию, как и прямые поставки российского газа.

«Украине не стоит обманывать себя, ведь на самом деле, тот газ, который идет сегодня через территорию Украины, тоже является конкурентом США. Я думаю, что «Северный поток — 2» будет реализован, потому что в Европе в этом проекте заинтересована Германия», — цитируют экономиста украинские СМИ.

Единственный выход из этой ситуации, который видит Кузьмин, это начать самостоятельно добывать и поставлять на экспорт газ, а на это потребуется минимум пять-шесть лет.

Напомним, что Вашингтон и Киев добиваются отмены «Северного потока — 2». Первый пытается устранить конкурентов для американских поставщиков сжиженного газа, второй опасается потерять деньги от транзита российского газа, который станет ненужным, если газопровод все же будет построен. В начале августа оператор проекта Nord Stream 2 заявил, что разработал маршрут в обход Дании на случай, если Копенгаген решит заблокировать строительство на своей территории под давлением США.