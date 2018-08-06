Сенатор США пригласил членов Совфеда приехать в Вашингтон

Вашингтон, 6 августа. Американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что пригласил членов комитета Совета Федерации России по международным делам приехать в Вашингтон.

«Мы договорились и мы пригласили членов комитета [Совета Федерации РФ] по международным делам России приехать в США, чтобы встретиться с нами в США, в Вашингтон», — приводит РИА Новости словам американского сенатора.

Кроме того, добавил Пол, американская сторона согласилась обсудить возможность организации встречи со всеми комитетами Совета Федерации России с коллегами из США в «нейтральной стране».

Пол рассказал, что целью его визита в Россию является налаживание открытых каналов коммуникации с Москвой. Он отметил, что многие американцы хотят дипломатии и взаимодействия с Россией, и он один из них.

По итогам переговоров с главой комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым Пол заявил, что встреча была «отличной».

«Чудесная беседа, честная и открытая, содержательная», — подчеркнул он.

Напомним, Пол приехал в Москву вместе с президентом института Катона Доном Хаффайнсом и членом Сената законодательного собрания штата Техас Питером Геттлером.