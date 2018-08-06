Мюллер вне закона: «Конкорд» воззвал к смелости американского суда

Вашингтон, 6 августа. Адвокат российской фирмы Concord Management and Consulting Джеймс Мартин призвал судью по делу против американского спецпрокурора Роберта Мюллера найти в себе храбрость и объявить, что он был назначен незаконно.

Американское издание Politico рассказало о слушании дела в суде против Мюллера. Напомним, иск о незаконном его назначении на должность спецпрокурора США подала Concord Management and Consulting в ответ на ее обвинения в якобы причастности к так называемому вмешательству в выборы американского президента, на которых победил Дональд Трамп.

Федеральный судья Дэбни Фредерик оказалась в непростом положении. Ей предстоит сделать выбор — встать на сторону закона или поддаться влиянию манипуляций со стороны Генпрокуроратуры США. Ранее СМИ выяснили, что один из заместителей генерального прокурора страны пошел на сговор с одним из судей. До слушания дела против Мюллера было проведено тайное заседание, которое проходило в закрытом режиме 31 июля. Как рассказали источники в Генпрокуратуре, было подано дублирующее ходатайство к сублимированному делу. Кроме того, существует прецедент, который имел место во время Уотергейтского скандала, когда Верховный суд США признал полномочия специального комитета в 1970-х годах.

Concord Management and Consulting через адвоката Джеймса Мартина дала совет Фредерик, призвав ее оставаться верной закону и порядку, а также не учитывать прецедент Уотергейта.

«Будьте храброй», — призвала защита российской компании судью.

Также Concord Management and Consulting запросила у суда информацию о деталях отношений между спецпрокурором Робертом Мюллером и заместителем генерального прокурора Родом Розенштейном. Как оказалось, по данным судьи, Мюллер имеет приоритетные полномочия над Розенштейном.

Фредерик уточнила информацию, сказав, что Мюллер может принимать самостоятельные решения, если не согласен с решением Розенштейна. Кроме того, полномочия Розенштейна ограничены, и он не может отстранить специального прокурора Мюллера

Напомним, Мюллер обвинил «Конкорд» в якобы причастности к так называемому «российскому вмешательству» в американские выборы через социальные сети. С такими обвинениями в адрес Москвы выступают сразу несколько американских политиков, однако за весь период обсуждения этого вопроса не было представлено ни одного доказательства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал эти заявления «голословными»: российская сторона категорических отвергает обвинения.

На прошлой неделе Трамп потребовал от министра юстиции, генерального прокурора страны Джеффа Сешнса прекратить расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США. Он назвал происходящее «ужасной ситуацией», которая «марает» его страну.