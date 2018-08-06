Ученые придумали, как «усыплять» раковые клетки

Москва, 6 августа. Ученые нашли способ, как навсегда «усыпить» раковые клетки. Соответствующее вещество было разработано австралийскими специалистами, о чем сообщается в статье журнала Nature.

Согласно приведенным данным, препарат воздействует на белки KAT6B и KAT6A, играющие главную роль в развитии раковых клеток.

В эксперименте задействовали лабораторных мышей с раком крови. Новое вещество подавило данные белки, за счет чего продолжительность жизни грызунов увеличилась в четыре раза. Кроме того, препарат предотвратил распространение и рост раковых клеток, при этом ДНК здоровых клеток не были повреждены.

Как сообщила участвовавшая в исследовании профессор Восс, новое вещество «усыпляет» раковые клетки, так как лишает их способности запускать клеточный цикл — они больше не могут делиться и размножаться, передает издание «Дни.ру».

Напомним, ранее ученые заявили, что приблизились к открытию «эликсира молодости», поскольку стали лучше понимать биологические механизмы старения.