В ЛНР сбили беспилотник ВСУ

Луганск, 6 августа. Военнослужащие ЛНР сбили очередной беспилотник ВСУ, проводивший воздушную разведку территории республики. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, украинские силовики активизировали разведку с использованием дронов на линии боевого соприкосновения, тем самым Киев продолжает нарушать минские договоренности. Марочко уточнил, что Народной милицией ЛНР был сбит беспилотник 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он попросил представителей специальной миссии ОБСЕ отразить нарушение в отчетах.

Напомним, Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда Донбасс заявил о своей независимости. Жители территории таким образом выразили протест государственному перевороту на Украине. По данным ООН, за время конфликта на юго-востоке Украины погибли около 10 тысяч человек. Как ранее писала «Газета.ru», ВСУ обвинили в организации сафари на людей.