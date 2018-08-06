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В ЛНР сбили беспилотник ВСУ
Общество
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    В ЛНР сбили беспилотник ВСУ

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    В ЛНР сбили беспилотник ВСУ

    Луганск, 6 августа. Военнослужащие ЛНР сбили очередной беспилотник ВСУ, проводивший воздушную разведку территории республики. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    По его словам, украинские силовики активизировали разведку с использованием дронов на линии боевого соприкосновения, тем самым Киев продолжает нарушать минские договоренности. Марочко уточнил, что Народной милицией ЛНР был сбит беспилотник 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он попросил представителей специальной миссии ОБСЕ отразить нарушение в отчетах.  

    Напомним, Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда Донбасс заявил о своей независимости. Жители территории таким образом выразили протест государственному перевороту на Украине. По данным ООН, за время конфликта на юго-востоке Украины погибли около 10 тысяч человек. Как ранее писала «Газета.ru», ВСУ обвинили в организации сафари на людей. 

    В ЛНР сбили беспилотник ВСУ

    Автор: Алия Садыкова
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