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Все это фейк: власти Крыма прокомментировали российскую «блокаду» Азовского моря
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    Все это фейк: власти Крыма прокомментировали российскую «блокаду» Азовского моря

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    Все это фейк: власти Крыма прокомментировали российскую «блокаду» Азовского моря

    Симферополь, 6 августа. Российские власти не создают никаких препятствий украинским судам, заходящим в Азовское море.

    «Никаких препятствий никто никому не создает и не собирается создавать», —  заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    По его словам, российские власти ведут себя корректно и демократично. Они не препятствуют проходу украинских судов. Корабли могут заходить в Азовское море через Керченский пролив.

    «Все это фейк. Надуманное и очередное броское заявление, которые рассчитано на людей, которые в Украине не знают реальной ситуации», — заявил Гемпель.

    Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия «блокирует» Азовское море, вынуждая украинские корабли простаивать перед заходом в Керченкский пролив. В Совфеде РФ отметили, что Украина сама обостряет ситуацию в Азовском море, а со стороны России никакой блокады не существует.

    Автор: Денис Коробейников
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