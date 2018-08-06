Все это фейк: власти Крыма прокомментировали российскую «блокаду» Азовского моря

Симферополь, 6 августа. Российские власти не создают никаких препятствий украинским судам, заходящим в Азовское море.

«Никаких препятствий никто никому не создает и не собирается создавать», — заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, российские власти ведут себя корректно и демократично. Они не препятствуют проходу украинских судов. Корабли могут заходить в Азовское море через Керченский пролив.

«Все это фейк. Надуманное и очередное броское заявление, которые рассчитано на людей, которые в Украине не знают реальной ситуации», — заявил Гемпель.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия «блокирует» Азовское море, вынуждая украинские корабли простаивать перед заходом в Керченкский пролив. В Совфеде РФ отметили, что Украина сама обостряет ситуацию в Азовском море, а со стороны России никакой блокады не существует.