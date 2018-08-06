Путин выразил соболезнования лидеру пострадавшей от землетрясения Индонезии

Москва, 6 августа. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями, которые были вызваны землетрясением на острове Ломбок, говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования», — говорится в телеграмме.

Путин попросил индонезийского коллегу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в результате мощного землетрясения на острове Ломбок погибли более 80 человек, а пострадали несколько сотен. Более трех тысяч человек были эвакуированы в безопасные районы региона.