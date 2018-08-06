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Власти Крыма объяснили Киеву, чем грозит Украине прекращение железнодорожного сообщения с Россией
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    Власти Крыма объяснили Киеву, чем грозит Украине прекращение железнодорожного сообщения с Россией

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    Власти Крыма объяснили Киеву, чем грозит Украине прекращение железнодорожного сообщения с Россией

    Симферополь, 6 августа. Власти Украины, рассматривающие возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией, нанесут удар по экономике своей страны и создадут проблемы украинским гражданам, считает вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

    Власти Крыма объяснили Киеву, чем грозит украинской стороне закрытие железной дороги. По мнению вице-спикера, принятие данного решения нанесет ущерб бюджету страны и украинцам, которые работают и живут на территории России и перечисляют денежные средства своим родственникам на Украину.

    Фикс напомнил, что Киев несколько лет назад прекратил железнодорожное сообщение с полуостровом Крым, однако жизнь крымчан от остановилась, передает РИА Новости. Был построен Крымский мост и найдены другие пути для сообщения полуострова с украинской стороной.

    «То, что они (власти Украины. – Прим. ФАН) там творят, — пусть прекращают. Им в ходе избирательной кампании на предстоящих выборах избиратель покажет черную метку по этому вопросу», — заявил вице-спикер.

    Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о намерении украинских властей прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

    В комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы РФ Виталий Милонов разделил мнение Фикса, отметив, что Киев сделает хуже в первую очередь собственным гражданам. Ведь подавляющее число пассажиров железнодорожного транспорта, который соединяет Украину с Россией, — это сами украинцы, которые приезжают на территорию РФ на заработки или к родственникам.

    Автор: Екатерина Кухарева
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