Власти Крыма объяснили Киеву, чем грозит Украине прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Симферополь, 6 августа. Власти Украины, рассматривающие возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией, нанесут удар по экономике своей страны и создадут проблемы украинским гражданам, считает вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Власти Крыма объяснили Киеву, чем грозит украинской стороне закрытие железной дороги. По мнению вице-спикера, принятие данного решения нанесет ущерб бюджету страны и украинцам, которые работают и живут на территории России и перечисляют денежные средства своим родственникам на Украину.

Фикс напомнил, что Киев несколько лет назад прекратил железнодорожное сообщение с полуостровом Крым, однако жизнь крымчан от остановилась, передает РИА Новости. Был построен Крымский мост и найдены другие пути для сообщения полуострова с украинской стороной.

«То, что они (власти Украины. – Прим. ФАН) там творят, — пусть прекращают. Им в ходе избирательной кампании на предстоящих выборах избиратель покажет черную метку по этому вопросу», — заявил вице-спикер.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о намерении украинских властей прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

В комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы РФ Виталий Милонов разделил мнение Фикса, отметив, что Киев сделает хуже в первую очередь собственным гражданам. Ведь подавляющее число пассажиров железнодорожного транспорта, который соединяет Украину с Россией, — это сами украинцы, которые приезжают на территорию РФ на заработки или к родственникам.