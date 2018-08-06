Глава Тюменской области рассказал Путину о проекте «Медицинский город»

Москва, 6 августа. Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор попросил президента РФ Владимира Путина помочь найти финансирование для строительства комплексного онкодиспансера «Медицинский город». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, в 2014 году министерство здравоохранения и министерство финансов планировали привлечь на эти цели кредит Международного банка реконструкции и развития, однако позже Россия попала под санкции, и международным финансовым организациям запретили финансировать российские проекты.

«Мы прошли все этапы, была полностью согласована концепция, потом в силу объективных причин она не состоялась. И после вашего послания Федеральному Собранию Минфин сам на нас вышел, поскольку стоит задача по онкологии, а наш проект в высокой степени готовности», — сказал Моор.

Путин в ответ заметил, что проект должен быть закончен, поэтому в ближайшее время необходимо начать работу по поискам новых источников финансирования.

Отметим, что речь идет о строительстве двух объектов — онкологического центра и областной детской больницы. В настоящее время в рамках проекта «Медицинский город» уже построено шесть объектов.