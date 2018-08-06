Меню
Россия
Глава Тюменской области рассказал Путину о проекте «Медицинский город»
Общество
Аксенов рассказал, как идет строительство трассы «Таврида»
Следующая новость
Загрузка...

    Глава Тюменской области рассказал Путину о проекте «Медицинский город»

    119

    Глава Тюменской области попросил Путина помочь с финансированием онкоцентра

    Москва, 6 августа. Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор попросил президента РФ Владимира Путина помочь найти финансирование для строительства комплексного онкодиспансера «Медицинский город». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    По его словам, в 2014 году министерство здравоохранения и министерство финансов планировали привлечь на эти цели кредит Международного банка реконструкции и развития, однако позже Россия попала под санкции, и международным финансовым организациям запретили финансировать российские проекты.

    Глава Тюменской области попросил Путина помочь с финансированием онкоцентра

    «Мы прошли все этапы, была полностью согласована концепция, потом в силу объективных причин она не состоялась. И после вашего послания Федеральному Собранию Минфин сам на нас вышел, поскольку стоит задача по онкологии, а наш проект в высокой степени готовности», — сказал Моор.

    Путин в ответ заметил, что проект должен быть закончен, поэтому в ближайшее время необходимо начать работу по поискам новых источников финансирования.

    Отметим, что речь идет о строительстве двух объектов — онкологического центра и областной детской больницы. В настоящее время в рамках проекта «Медицинский город» уже построено шесть объектов.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.