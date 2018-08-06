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Украина
Генштаб ВСУ попросил граждан не рассекречивать данные о передвижениях войск и техники
Общество
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    Генштаб ВСУ попросил граждан не рассекречивать данные о передвижениях войск и техники

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    Генштаб ВСУ попросил граждан не рассекречивать данные о передвижениях войск и техники

    Киев, 6 августа. Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) призвал граждан не разглашать информацию о перемещении военнослужащих и техники по территории страны. Об этом в понедельник сообщается на странице генштаба в социальной сети Facebook.

    «Просьба и в дальнейшем не разглашать перемещение подразделений вооруженных сил Украины! Номера техники, виды и количество вооружения, его принадлежность к родам войск, направления и маршруты движения», — следует из сообщения, опубликованного в социальной сети.

    По данным украинского генштаба, разглашение секретной информации может представлять угрозу национальной безопасности страны.

    Также в сообщении указано, что киевские военные собираются сбивать беспилотные летательные аппараты, которые будут зафиксированы в районе проведения военных учений, над воинскими частями, а также полигонами.

    Отмечается, что лица, осуществляющие запуски дронов, будут задержаны и привлечены к ответственности.

    Напомним, в Вооруженных силах Украины продолжается подготовка к учениям под названием «Спека-2018» (Жара — Прим.ФАН).

    Автор: Дана Балан
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