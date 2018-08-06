«Запасайтесь дровами»: эксперты оценили совет Гройсмана украинцам потреблять меньше газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал своим согражданам потреблять меньше газа, чтобы не приходилось покупать его у Российской Федерации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-то в другом месте. Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем, и развивать энергоэффективность», — написал премьер в Facebook.

Ранее Гройсман на заседании правительства заявил, что необходимо полностью отказаться от импорта газа и не допустить, чтобы Киев «преклонял голову и колено» перед Москвой. Он также выразил уверенность, что Украина сможет выйти из-под влияния мировой конъюнктуры цен на газ и начать полномасштабную добычу своего топлива, а впоследствии и снизить цену на него внутри страны.

«Снова надо слезать с иглы»

Политолог Максим Жаров прокомментировал ФАН заявление Гройсмана.

«Украина в лице администрации Порошенко начинает готовиться к президентским выборам, поэтому тема достижения страной «газовой независимости» тестируется в качестве одной из ключевых линий предстоящей предвыборной кампании Порошенко. Именно поэтому премьер Гройсман говорит об этом уже второй раз в течение двух последних недель», — рассказал эксперт.

Политолог Юрий Якорь в комментарии ФАН подчеркнул, что для Киева энергоэффективность очень важна, потому что закупать газ в России нельзя, а приобретать его через посредников и реверс банально дорого.

«Другое дело, что на Украине все довольно плохо с энергетическими ресурсами. Угольный бассейн Донбасса мало того что выработан, так еще и частично находится на линии огня. Самый простой способ сократить потребление газа — это закрыть практически все серьезные производства. Но тогда за счет чего жить? Украина не выживет за счет сельского хозяйства. Впрочем, идеи Гройсмана — это сейчас скорее вынужденная мера, так как в стране все плохо с деньгами», — добавил политолог.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что это далеко не первое и явно не последнее заявление такого рода.

«Если помните, в начале марта Порошенко лично раскручивал хэштэг #прикрути с аналогичным призывом к согражданам. Но в этих призывах смешнее всего то, что те же Порошенко и Гройсман неоднократно заявляли о том, что Украина якобы «слезла с российской газовой иглы» и полностью независима от нее. Однако, как видите, как только дело доходит до споров с Россией по поводу газа, то оказывается, что снова надо с этой «иглы» слезать», — заключил Владимир Корнилов.

Экономический абсурд

Эксперт Института стран СНГ политолог Иван Скориков выразил ФАН мнение, что Украина объективно не сможет согреться без объемов газа, ранее закупаемых в России. В прошлом году потребление составило на 10 млрд кубометров больше, чем добыча.

«Покупка реверсного газа из Европы или сланцевого из Штатов для живущей на кредитах экономики имеет исключительно политический мотив и экономически абсурдна. Но логика «назло Путину уши отморожу» является цементом националистического фундамента для действующего в Киеве режима. Нести издержки, как всегда, будет народ. Это и есть та цена за путь так называемой евроинтеграции, а по сути — русофобской бандеризации, который выбрала Украина на Майдане в 2014 году», — пояснил эксперт.

По мнению Скорикова, никто из скачущих на Майдане простых людей не читал кабальных условий ассоциации с ЕС, не видел перспектив кредитного рабства у МВФ. А сейчас они прозревают и негодуют, почему постоянно растут тарифы и урезают льготы.