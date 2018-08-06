Не имеет аналогов: разработчики «Арматы» ответили на статью о «секретном оружии» танка

Москва, 6 августа. Танк Т-14 «Армата» является уникальной боевой машиной и не имеет прямых аналогов. Об этом заявили в пресс-службе компании-разработчика — научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» в ответ на публикацию американского журнала National Interest.

Ранее в СМИ появилась статья о «секретном оружии Т-14 — комплексе активной защиты «Афганит», дополненном «невиданными ранее схемами».

«Танк «Армата» является уникальной боевой машиной и примененные в нем технические решения сегодня не имеют прямых аналогов», — приводит комментарий «Уралвагонзавода» РИА Новости.

Издание также цитирует российского военного эксперта Алексея Леонкова, который отметил, что публикация National Interest является частью информационной кампании западных стран. Ее цель — обосновать необходимость выделить средства на разработку аналогов «Арматы».

«На Западе активно обсуждается вопрос: нужен ли вообще танк нового поколения, ведь есть «Леопарды», «Абрамсы» и их модификации. На новые разработки нужны деньги и, чтобы их получить, оружейное лобби западных стран запугивает тех, кто эти деньги выделяет. «Армата» отлично подходит для данных целей», — сказал Леонков.

По информации министерства обороны РФ, по степени пассивной и активной броневой защиты «Армата» превосходит другие виды бронетехники. В разработке использовалась инновационная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа в бронированной капсуле, позволяющая повысить защищенность танка в боевой обстановке. Места членов экипажа оборудованы видеосмотровыми устройствами с сенсорным управлением.

Впервые «Армату» представили на параде Победы 9 мая 2015 года в Москве.