Сирия, 6 августа. Российские ВКС провели боевые вылеты на востоке Эс-Сувейды. Боевики-ингимаси готовятся атаковать САА в северо-западной части провинции Хама. 61 процент территорий Сирии находится под контролем САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные авиаудары по укреплениям боевиков в провинции Эс-Сувейда.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: контролируют 61 процент территорий Сирии; уничтожают мины и СВУ боевиков к югу от Дамаска; продолжают спецоперацию против ИГ1 в Эс-Сувейде.

«Исламское государство»1: организовало взрыв в провинции Багдад в Ираке.

«Хуррас Ад-Дин»: готовится к атаке позиций САА на северо-западе провинции Хама.

ВС Ирака: понесли потери в результате взрывов вблизи Мосула в иракской провинции Ниневия.

Провинция Дамаск

Сирийский Центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал сведения о результатах освободительной кампании Сирийской арабской армии (САА) за последний год. На данный момент правительственные войска контролируют 61 процент территорий страны, тогда как по состоянию на начало 2017 года силы САА занимали 17 процентов земель САР. Напомним, при поддержке российской авиации и проасадовских ополченческих отрядов подразделениям САА удалось полностью зачистить территории Даръа, Дамаска, Хомса, Эс-Сувейды и Хамы, а также частично Дейр-эз-Зора, Ракки и Идлиба. В оккупации Демократических сил Сирии**** (SDF) находится около 25 процентов Сирии в Ракке, Хасаке, Дейр-эз-Зоре и Алеппо. В то же время силы вооруженной оппозиции контролируют около 8-10 процентов Сирийской Арабской Республики (САР). «Исламское государство» все еще сохраняет позиции лишь на двух процентах провинции Дейр-эз-Зор на подконтрольном курдам левом берегу Евфрата, однако террористы также действуют в составе «спящих ячеек» в Эс-Сувейде, Идлибе, а также в районе пустыни Бадия Аш-Шам. Пять процентов САР незаконно занимают вооруженные силы США, базирующиеся в южной части Хомса на военной базе «Ат-Танф».

Тем временем военный источник в сети Twitter (NationalDefens) передает, что инженерные подразделения сил САР уничтожают мины и СВУ, обнаруженные в тайниках боевиков, к югу от Дамаска. Взрывы слышны недалеко от города Хан Аш-Хейх.

Провинция Хама

Twitter-канал (QalaatAlMudiq) опубликовал фотографии, на которых запечатлены боевики- ингимаси из так называемого спецназа антиправительственного формирования «Хуррас Ад-Дин» («Стражи веры»), связанного с запрещенной в РФ террористической группировкой «Аль-Каида»1. По данным источника, исламисты готовятся к очередной вылазке на позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Фауро, расположенного в районе границы между провинциями Латакия и Хама. Напомним, отряды ингимаси предназначены для того, чтобы нанести противнику как можно больший урон в живой силе. Притом, в случае поражения джихадисты активируют на себе взрывные устройства. Тем не менее на данный момент никакой информации о нападении радикалов в данном районе пока не поступало. Напомним вследствие участившихся налетов со стороны исламистов, накануне САА перебросила подкрепление на северо-запад Хамы.

Провинция Эс-Сувейда

После артобстрелов позиций ИГИЛ1 Сирийской арабской армией (САА) боевые вылеты в регионе возобновили российские ВКС. Военные самолеты РФ нанесли точечные авиаудары по укрытиям боевиков «Исламского государства», данные о местонахождении которых были получены в результате разведывательных вылетов ВВС Сирии и ВКС РФ. Под огнем оказались укрепления террористической группировки в районе населенного пункта Аль-Кара. Согласно сведениям агентства новостей Al Masdar News, по меньшей мере 35 ударов пришлись по военным объектам джихадистов.

Между тем правительственные подразделения продолжают обследовать пустынные территории на востоке региона, передает Twitter-канал (SyriawatanNews). Напомним, стремительная подготовка к спецоперации САА в данном районе началась накануне, после того как террористы казнили одного их похищенных вблизи Эс-Сувейды мирных жителей. Боевики отказались обменять пленников на заключенных джихадистов.

Ирак

Недалеко от города Мосул в провинции Ниневия произошло два взрыва. Как предает информационный портал Iraqi News, в результате детонации СВУ был убит один из сотрудников федеральной полиции, еще два человека получили ранения. Бомба была активирована в то время, когда полицейский патруль проезжал по шоссе в районе населенного пункта Хаммам Аль-Алиль к югу от Мосула. Еще одно взрывное устройство сработало на складе боеприпасов в городе Кербела на юго-западе от Багдада. Об этом сообщает Twitter-канал (RudawEnglish). Напомним, несмотря на то, что о полном уничтожении «Исламского государства» как квазиобразования было объявлено в конце прошлого года, члены подпольных групп ИГ все еще продолжают работать в стране. В соответствии с данными, опубликованными Миссией Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), в июле 2018 года в Республике Ирак было убито как минимум 79 гражданских лиц, а еще 99 пострадали в результате терактов и нападений джихадистов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)