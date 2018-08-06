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Украина
Европа сильнее захочет «Северный поток — 2»: на Украине раскритиковали идею разорвать железнодорожное сообщение с РФ
Общество
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    Европа сильнее захочет «Северный поток — 2»: на Украине раскритиковали идею разорвать железнодорожное сообщение с РФ

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    Экономической логики здесь нет: на Украине раскритиковали идею разорвать железнодорожное сообщение с РФ

    Киев, 6 августа. Украина готовится прекратить железнодорожное сообщение с Россией, заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян в эфире телеканала «1+1».

    Это громкое заявление убедит европейцев еще сильнее хотеть скорейшего появления газопровода «Северный поток — 2», строительство которого по дну Балтики из России в Германию недавно стартовало, полагают опрошенные Федеральным агентством новостей украинские эксперты.

    «Между нашими странами по железной дороге идут значительные потоки грузов и пассажиров, прекратить их сложно. Экономической логики здесь нет», — заявил ФАН директор киевского Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

    Эксперт считает, что на практике выполнить это обещание будет очень сложно.

    Похожей точки зрения придерживается и экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

    «Это политическое заявление, и до реальных шагов дело не дойдет. Дело в том, что это негативно скажется на состоянии украинских железных дорог, для которых экспорт, импорт и транзит обеспечивают значительный доход», — раскритиковал эксперт заявление министра.

    Более всего в Киеве опасаются реакции Евросоюза на возможный разрыв железнодорожного сообщения с Россией. Ущерб для Украины от таких необдуманных и громких заявлений может оказаться значительным, потому что они убеждают партнеров в непредсказуемости местной экономической политики и ненадежности транзитных путей по украинской земле, уверены собеседники ФАН. Таким образом, Украина рискует остаться без транзита российского газа.

    «В связи со строительством газопровода «Северный поток — 2» Киев отстаивает сохранение транзита природного газа через территорию Украины, но одновременно заявления о возможном прекращении железнодорожного сообщения порождают в наших европейских партнерах сомнения в надежности таких поставок», — обращает внимание Александр Кава.

    Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что киевские власти рассматривают вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

    Объем железнодорожных грузовых перевозок между Украиной и Россией в 2016 году в целом составил 42,834 млн тонн, по данным национального железнодорожного перевозчика «Укрзализныця».  В том числе на импорт пришлось 19,616 млн тонн,  на экспорт — 9,288 млн тонн. Транзит грузов из России составил 13,54 млн тонн, в Россию — 390 тысяч тонн.
    Основными транзитными грузами являются каменный уголь, стройматериалы, железная и марганцевая руда, удобрения, черные металлы и химические вещества.

    Автор: Павел Арабов
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