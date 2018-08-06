Киев, 6 августа. Украина готовится прекратить железнодорожное сообщение с Россией, заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян в эфире телеканала «1+1».

Это громкое заявление убедит европейцев еще сильнее хотеть скорейшего появления газопровода «Северный поток — 2», строительство которого по дну Балтики из России в Германию недавно стартовало, полагают опрошенные Федеральным агентством новостей украинские эксперты.

«Между нашими странами по железной дороге идут значительные потоки грузов и пассажиров, прекратить их сложно. Экономической логики здесь нет», — заявил ФАН директор киевского Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Эксперт считает, что на практике выполнить это обещание будет очень сложно.

Похожей точки зрения придерживается и экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

«Это политическое заявление, и до реальных шагов дело не дойдет. Дело в том, что это негативно скажется на состоянии украинских железных дорог, для которых экспорт, импорт и транзит обеспечивают значительный доход», — раскритиковал эксперт заявление министра.

Более всего в Киеве опасаются реакции Евросоюза на возможный разрыв железнодорожного сообщения с Россией. Ущерб для Украины от таких необдуманных и громких заявлений может оказаться значительным, потому что они убеждают партнеров в непредсказуемости местной экономической политики и ненадежности транзитных путей по украинской земле, уверены собеседники ФАН. Таким образом, Украина рискует остаться без транзита российского газа.

«В связи со строительством газопровода «Северный поток — 2» Киев отстаивает сохранение транзита природного газа через территорию Украины, но одновременно заявления о возможном прекращении железнодорожного сообщения порождают в наших европейских партнерах сомнения в надежности таких поставок», — обращает внимание Александр Кава.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что киевские власти рассматривают вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

Объем железнодорожных грузовых перевозок между Украиной и Россией в 2016 году в целом составил 42,834 млн тонн, по данным национального железнодорожного перевозчика «Укрзализныця». В том числе на импорт пришлось 19,616 млн тонн, на экспорт — 9,288 млн тонн. Транзит грузов из России составил 13,54 млн тонн, в Россию — 390 тысяч тонн.

Основными транзитными грузами являются каменный уголь, стройматериалы, железная и марганцевая руда, удобрения, черные металлы и химические вещества.