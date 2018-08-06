Юный украинский шахматист отказался общаться с соперником на русском языке

Киев, 6 августа. Юный украинский шахматист Роман Ковальский отказался разговаривать с соперником на русском языке и заявил, что таким образом исполнил мечту «потроллить русских». Об этом сообщила его мать Анна Ковальская на своей странице в Facebook.

Во время международного турнира в Румынии состоялась игра между спортсменами из России и Украины. Во время состязания россиянин обратился к оппоненту с вопросом на русском языке.

Он поинтересовался, какой рейтинг у Ковальского, однако украинец сделал вид, что не понимает его, и заявил об этом на английском языке. Российский спортсмен был крайне удивлен, ведь его соперник приехал с Украины, передает «Газета.ru».

После этого юный украинец похвастался своим поступком матери.

«После партии Рома сказал мне: «Мама, я так давно мечтал потроллить русских», — рассказала мать украинского шахматиста. — Партию он выиграл легко. Если кто-то считает, что это не толерантно – мне все равно».

Это не первый случай, когда гражданин Украины показательно отказывается от использования русского языка. Так, голкипер сборной Украины по футболу Денис Бойко после переезда в Турцию заявил, что будет общаться с журналистами только по-украински. Свое решение он объяснил демонстрацией своей антироссийской политической позиции.

В свою очередь руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила, что на Украине невозможно искоренить русский язык, и объяснила почему.