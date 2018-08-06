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Роскосмос начал подготовку к созданию сверхтяжелой ракеты
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    Роскосмос начал подготовку к созданию сверхтяжелой ракеты

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    Роскосмос начал подготовку к созданию сверхтяжелой ракеты

    Ярославль, 6 августа. Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин рассказал, что компания начала подготовку федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты.

    «Мы[Роскосмос] сейчас начали подготовку федеральной целевой программы по созданию сверхтяжа», — сообщил Рогозин журналистам.

    Ранее Рогозин, выступая на открытии цеха по производству комплектующих спутников на Ярославском радиозаводе, заявил о намерении дать «серьезный бой» зарубежным конкурентам.

    Автор: Дарья Смолина
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