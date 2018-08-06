Роскосмос начал подготовку к созданию сверхтяжелой ракеты

Ярославль, 6 августа. Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин рассказал, что компания начала подготовку федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты.

«Мы[Роскосмос] сейчас начали подготовку федеральной целевой программы по созданию сверхтяжа», — сообщил Рогозин журналистам.

Ранее Рогозин, выступая на открытии цеха по производству комплектующих спутников на Ярославском радиозаводе, заявил о намерении дать «серьезный бой» зарубежным конкурентам.