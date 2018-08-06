Коллега Черненко назвала вероятную причину смерти актера

Москва, 6 августа. Российская актриса театра и кино Мария Берсенева рассказала, что могло стать причиной неожиданной кончины артиста Виктора Черненко. По ее словам, Черненко не смог пережить уход любимой супруги.

Артистка рассказала, что последний раз они (вместе с Черненко — Прим.ФАН) играли в спектакле «Мастер и Маргарита», где у него роль Воланда.

«Он год назад потерял жену и после этого совсем потерял интерес к жизни. Он очень переживал ее уход. И вот не выдержал, ушел сам. Он очень переживал уход своей жены, она болела, а он работал на ее лечение», — считает Берсенева.

Она также добавила, что в память об актере на днях пройдут показы спектакля «Мастер и Маргарита», передает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что похороны актера прошли в понедельник, 6 августа, в Луганске. На траурной церемонии присутствовали только самые близкие родственники.

Напомним, Черненко работал в Московском независимом и Николаевском драматическом театрах, но также снимался в сериалах. Актер скончался 3 августа в Москве.