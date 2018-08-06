«Все это закончится пшиком»: в Госдуме оценили планы Киева разорвать железнодорожное сообщение с РФ

Москва, 6 августа. В Государственной думе отреагировали на возможность прекращения железнодорожного сообщения Украины с Россией, о чем в понедельник заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. По мнению главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, словам украинского чиновника верить не стоит.

Он указал на то, что в Киеве постоянно придумывают все новые ограничения: либо хотят ввести визы, или прекратить железнодорожное сообщение. При этом все ограничения касаются рядовых граждан, которые ездят в Россию к родственникам или на заработки. Это делается для того, чтобы минимизировать отношения на уровне гражданского общества, пояснил Калашников. Власти Украины также хотят ударить именно по рядовым гражданам, чтобы не мешать вранью, которое льется с экранов телевизоров и других СМИ.

«Это выливается в предвыборную пропаганду: кто громче крикнет, тот, глядишь, займет место в списках, — добавил Калашников. — Все это закончится пшиком», передает RT.

Как сообщала ранее «Газета.ру», министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинское руководство рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.