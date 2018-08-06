Тимошенко предложила отправить правительство Украины на заработки в Европу

Киев, 6 августа. Украинские трудовые мигранты перевели в 2018 году в страну около пяти миллиардов евро. Об этом на своей странице в Facebook заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Заробитчан» (украинских трудовых мигрантов) политик назвала «силой, которая держит национальную экономику».

«Это простые люди, которые пытаются выжить вопреки «реформам» и реально заботятся о своих семьях и своей стране», — написала Тимошенко в Facebook.

По словам экс-премьера, национальная идея Украины должна заключаться в создании таких условий для граждан, при которых им хотелось бы работать и жить в родной стране, а не мигрировать за рубеж. Нынешнее украинское правительство Тимошенко предложила отправить на заработки в Европу.

«Правительство и власть пусть бы ехали за границу «на заработки» (…) Как раз на днях видела новость, что в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда золотые медали, — написала Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» отметила, что действующие в стране реформы не приносят результата.

«Единственное, чего она (власть – Прим. Ред.) прояснить никак не в состоянии: почему самой власти живется все лучше и лучше, а людям – все хуже и хуже. Почему по телевизору все хорошо, а в холодильниках — не очень… Почему есть «144 реформы», но никакого результата», — отметила Юлия Тимошенко.

Напомним, что ранее российский политолог Алексей Мартынов рассказал, почему у Тимошенко на выборах в 2019 году есть все шансы стать президентом Украины.