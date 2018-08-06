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Глава Роскосмоса намерен дать «серьезный бой» зарубежным конкурентам
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    Глава Роскосмоса намерен дать «серьезный бой» зарубежным конкурентам

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    Глава Роскосмоса намерен дать «серьезный бой» зарубежным конкурентам

    Ярославль, 6 августа. Генеральный директор госкорпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил о намерении дать «серьезный бой» зарубежным конкурентам. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на открытии цеха по производству комплектующих спутников на Ярославском радиозаводе.

    Рогозин признался, что в последние годы Роскосмос «отстал от ведущих позиций», но стал понимать, что основной рынок складывается из создания своих спутников, а не в извозе чужих полезных нагрузок и чужих спутников.

    «Мы никому не собираемся уступать лидерство в космосе​​​. Мы дадим серьезный бой нашим конкурентам, я вам обещаю», — заявил Рогозин.

    По его словам, Россия должна запустить серийное производство спутников для предоставления связи, телевидения, интернета, навигации и решения оборонных задач.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Роскосмос покажет макет отечественной сверхтяжелой ракеты на форуме «Армия-2018».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
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