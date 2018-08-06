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МИД РФ разъяснил, чем займется Сигал на посту спецпредставителя
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    МИД РФ разъяснил, чем займется Сигал на посту спецпредставителя

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    МИД РФ разъяснил, чем займется Сигал на посту спецпредставителя

    Москва,6 августа. Актер, музыкант и кинопродюсер Стивен Сигал будет содействовать реализации проектов в сфере культуры, спорта и образования в рамках двухстороннего сотрудничества по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

    По словам представителей ведомства, деятельность спецпредставителя направлена на установление доверия между народами России и США и не предусматривает материального вознаграждения.

    «Спецпредставитель подключится к усилиям по сохранению связанных с Россией памятных мест в США, изучению и популяризации наследия Русской Америки и других страниц нашей общей истории», — заявили в департаменте информации и печати МИД РФ.

    Сразу после назначения Сигала на должность, бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что актер не сможет улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Макфол внес огромный вклад в ухудшение отношений между РФ и США.

    Автор: Денис Коробейников
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