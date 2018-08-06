«Зря подписывает Европу, у нас армия есть»: в ДНР отреагировали на авантюру Порошенко с «патронажем ЕС»

Донецк, 12 августа. Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Киеве, пообещал, что города Донецкой и Луганской народных республик будут взяты под патронаж Евросоюзом после их захвата ВСУ.

Заявление Порошенко — свидетельство начала предвыборной кампании украинского президента, чей рейтинг упал «ниже плинтуса», заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин в интервью Федеральному агентству новостей. В этих условиях риск обострения ситуации в Донбассе резко повышается, считает он.

«В Донецке уже привыкли и готовы к агрессивным действиям со стороны Киева, несмотря на создание там видимости адекватных действий в рамках «европейского партнерства», — рассказал политик.

О том, что власти Украины и лично Петр Порошенко не отбросили идею силового решения конфликта, «захвата ДНР и ЛНР», в республиках, конечно, знают, и поэтому там готовы к любому развитию событий, пояснил Пушилин.

«Донбасс за этот период был просто вынужден обзавестись полноценной армией, что по факту и произошло», — заявил председатель Народного совета ДНР.

По мнению Пушилина, очередные заявления президента Украины, сделанные после многочисленных угроз и обещаний блицкрига в отношении Луганска и Донецка, сродни политическому блефу.

«Порошенко нужно быть аккуратнее в приписываниях согласия с этим ЕС, — заметил собеседник ФАН. — Зря он подписывает Европу под свои авантюры. Мы очень часто могли наблюдать, как западным лидерам приходилось буквально поправлять в высказываниях своего нерадивого и торопливого коллегу».

Так или иначе, в условиях «ничтожного рейтинга» Порошенко существует большой риск резкого обострения ситуации в Донбассе со стороны Киева, считает политик.

«В тот момент, когда будет понятно, что все пропало для Порошенко, он может пойти на очень серьезное обострение. Такие варианты нами просчитываются», — заявил Пушилин.

И все же предупреждение со стороны президента России Владимира Путина стало решающим для того, чтобы Порошенко отказался от идеи наступления в канун и во время чемпионата мира по футболу, напомним собеседник ФАН.

«Надеюсь, страх потери государственности и дальше будет доминирующим в голове у президента оставшейся части Украины при принятии подобных решений», — резюмировал председатель Народного совета ДНР.

Ранее Петр Порошенко заявил о том, что Украина приветствует готовность ЕС «приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора» территорий Донбасса.