Китаю лучше торговать, чем воевать: военные эксперт оценил китайское гиперзвуковое вооружение

Китай сообщил об успешном испытании гиперзвукового летательного аппарата Xingkong — 2 («Звездное небо — 2»). Китайская академии аэрокосмической аэродинамики отметила, что испытания волноплана прошли еще в пятницу на одном из полигонов на северо-западе страны.

Отмечается, что гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong — 2 пробыл в воздухе 10 минут, совершив несколько маневров на высоте 30 километров и приземлившись в заданном месте. Этот волноплан способен развивать скорость до 6 Махов (свыше 7100 км/ч), над его разработкой китайцы трудились около трех лет.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что «успешный тест, о проведении которого мы можем объявить общественности, свидетельствует, что Китай уже сделал технологический прорыв в области вооружений». Российский военный эксперт Алексей Леонков, являющийся коммерческим директором журнала «Арсенал Отечества», дал свою оценку китайской гиперзвуковой разработке.

«Информация о Xingkong — 2 только появилась. Но о том, что Китай занимается разработкой гиперзвукового вооружения, известно достаточно давно. Первыми об этом миру поведали американцы, ссылаясь на свои спецслужбы, которые узнали, что китайцы занимаются пусками гиперзвуковых аппаратов, которыми будут оснащаться баллистические ракеты. Американские СМИ утверждали, что Китай создает оружие против авианосцев. На это китайские СМи ответили, что они, конечно, благодарят американцев за такие подробности, но по движущимся авианосцам их блоки, к сожалению, не попадают, так как летают по баллистике и могут быстрее достигать районов поражения. Поэтому, как говорится, моряки американского флота могут спать спокойно», — рассказал Федеральному агентству новостей Алексей Леонков.

Военный эксперт отметил, что подобных испытаний гиперзвукового вооружения в Китае было около десяти и, в основном, все они прошли успешно. Они запускали гиперзвуковые блоки с помощью баллистических ракет «Дунфен» и не скрывали, что эти блоки будут составными элементами боевых частей этих ракет.

«Вот этот китайский гиперзвуковой аппарат был конусообразной формы и имел так называемые рули управления, которые позволяли ему отклоняться от своей траектории вертикально и горизонтально, совершая маневры. Такие маневры затрудняют действия против блока противоракетных систем», — объяснил Алексей Леонков.

Собеседник ФАН отметил, что это все, что было известно о китайских разработках по гиперзвуку.

«Гиперзвуковой летательный аппарат, над которым сейчас работают китайские конструкторы, будет беспилотным, выполняющим задачи стратегических бомбардировщиков, то есть он будет наносить определенные удары в глубоком тылу вероятного противника. Это единственные сведения, которые поступают. Надо понимать специфику, потому что мы можем судить, над чем работают китайцы, только по двум вещам: по публикациям самих китайцев и данным спецслужб. Но из этого восстановить достоверную картину достаточно сложно», — уточнил Алексей Леонков.

Военный эксперт отметил, что китайцы очень охраняют свои военные секреты: ни одна разведка мира не может похвастаться, что среди китайцев есть их резиденты.