Убившие своего отца сестры Хачатурян в СИЗО будут учиться и сдавать ЕГЭ

Москва, 6 августа. Сестры Хачатурян, подозреваемые в убийстве отца в Москве, будут дальше учиться в СИЗО, а также сдадут ЕГЭ. Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян содержат в СИЗО. Они находятся в различных камерах в специальном карантинном блоке.

Старшая и младшая помещены в одиночные камеры, средняя сестра находится с двумя сокамерницами. Ранее сообщалось, что для девушек созданы все условия, однако до сих пор у них нет личных вещей.

Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, в ближайшие дни девушек переведут в обычные камеры. По данным издания «Комсомольская правда», Мария и Ангелина учились в одном классе, но не смогли закончить школу, остались без аттестата. Девушки в сентябре пойдут в тюремную школу, они смогут сдать выпускные экзамены.

Напомним, ранее сестры стали фигурантами уголовного дела об убийстве 57-летнего Михаила Хачатуряна. Позже они рассказали, что отец избивал их, издевался, угрожал насилием и смертью.