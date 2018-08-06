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Убившие своего отца сестры Хачатурян в СИЗО будут учиться и сдавать ЕГЭ
Украина
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    Убившие своего отца сестры Хачатурян в СИЗО будут учиться и сдавать ЕГЭ

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    Убившие своего отца сестры Хачатурян в СИЗО будут учиться и сдавать ЕГЭ

    Москва, 6 августа. Сестры Хачатурян, подозреваемые в убийстве отца в Москве, будут дальше учиться в СИЗО, а также сдадут ЕГЭ. Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян содержат в СИЗО. Они находятся в различных камерах в специальном карантинном блоке.

    Старшая и младшая помещены в одиночные камеры, средняя сестра находится с двумя сокамерницами. Ранее сообщалось, что для девушек созданы все условия, однако до сих пор у них нет личных вещей.

    Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, в ближайшие дни девушек переведут в обычные камеры. По данным издания «Комсомольская правда», Мария и Ангелина учились в одном классе, но не смогли закончить школу, остались без аттестата. Девушки в сентябре пойдут в тюремную школу, они смогут сдать выпускные экзамены.

    Напомним, ранее сестры стали фигурантами уголовного дела об убийстве 57-летнего Михаила Хачатуряна. Позже они рассказали, что отец избивал их, издевался, угрожал насилием и смертью.

    Убившие своего отца сестры Хачатурян в СИЗО будут учиться и сдавать ЕГЭ

    Автор: Алия Садыкова
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