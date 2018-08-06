Украину готовят к «самому опасному периоду жизни»

Киев, 6 августа. Заместитель министра по вопросам так называемых временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука анонсировал приближение «самого тяжелого периода в жизни страны».

По мнению Туки, якобы самый опасный период в жизни Украины наступит уже в предстоящем сентябре.

«В конце августа начнется цепочка неприятных событий, например, по рейдерству фермерского урожая», — уточнил он.

Кроме того, украинский политик считает, что в стране возрастут противостояния с ромами, защиту которых от нападок радикалов Киев так и не смог обеспечить. Также Тука призвал правоохранителей страны усилить работу по поиску и выявлению так называемых «агентов Кремля». По его мнению, уже год назад в СБУ знали о якобы подготовке различных провокаций на территории страны. Тука при этом отметил, что в ЕС растет количество политиков, сотрудничающих с Россией.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов иронично отреагировал на это заявление Туки на своей странице в Twitter, прикрепив отрывок из фильма «Собачье сердце».

«Так и хочется подпеть ему: «За ними другие приходяяяяят, они будут тоже трудныыыыыы…» — пояснил свой выбор автор поста.