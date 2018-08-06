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ЕС защитит европейские компании от санкций США против Ирана
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    ЕС защитит европейские компании от санкций США против Ирана

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    ЕС защитит европейские компании от санкций США против Ирана

    Брюссель, 6 августа. Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева сообщила, что 7 августа Европейский союз активирует блокирующий регламент, который защитит компании ЕС от американских санкций в отношении Ирана.

    «Завтра утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент Евросоюза, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций», — сказала Андреева на брифинге в Брюсселе.

    По ее словам, блокирующий статус объявляет юридически недействительными на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций, а также позволит всем европейским организациям компенсировать ущерб от выполнения санкций, от лиц, по вине которых это произошло.

    ЕС защитит европейские компании от санкций США против Ирана

    Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты «слишком пристрастились» к введению санкций и должны побороть «пагубную привычку».

    Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Тегеран столкнется с «невиданными последствиями», если будет угрожать его стране.

    Автор: Тимур Румянцев
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