ЕС защитит европейские компании от санкций США против Ирана

Брюссель, 6 августа. Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева сообщила, что 7 августа Европейский союз активирует блокирующий регламент, который защитит компании ЕС от американских санкций в отношении Ирана.

«Завтра утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент Евросоюза, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций», — сказала Андреева на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, блокирующий статус объявляет юридически недействительными на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций, а также позволит всем европейским организациям компенсировать ущерб от выполнения санкций, от лиц, по вине которых это произошло.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты «слишком пристрастились» к введению санкций и должны побороть «пагубную привычку».

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Тегеран столкнется с «невиданными последствиями», если будет угрожать его стране.