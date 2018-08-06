Клинтон ругалась плохими словами: в Абхазии рассказали о давлении США с целью не допустить признания республики

Сухум, 6 августа. Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон лично вмешивалась в переговоры Абхазии с латиноамериканскими государствами, чтобы не допустить ее признания. Об этом в понедельник заявил бывший глава МИД республики Максим Гвинджия.

Экс-министр сообщил, что у него почти получилось договориться с главой правительства одной из стран Латинской Америки о признании независимости Абхазии, но вскоре она [страна] изменила свое решение из-за прессинга со стороны Вашингтона.

«Прихожу на следующий день, уже знаю, что произошло. Извини, говорят. И посол был, и Хиллари Клинтон позвонила, кричала, плохими словами обзывалась», — рассказал экс-министр.

Гвинджия уверяет, что американская сторона грозилась свернуть все свои программы в этой [латиноамериканской] стране. При этом в ход шли и шантаж, и угрозы, сообщил он.

По его словам, идентичным методам следовала Франция, передает РИА Новости.

«Звонит посол Франции в Вануату: «Как вы можете дружить с Абхазией, которая совершила геноцид грузин? Грузины — наши братья, они будущие члены НАТО. Вы портите нам всю картину…», — указал Гвинджия.

Экс-глава МИД Абхазии при этом обратил внимание на то, что ему удивительно слышать слова о давлении Российской Федерации на другие страны.

«Что вы знаете о давлении?» — задал риторический вопрос абхазский политик.

Напомним, в течение пяти лет (с 2006 по 2011 годы — Прим.ФАН), когда проходила большая часть работы по международному признанию Абхазии, Гвинджия являлся заместителем главы МИД Абхазии, а затем возглавил ведомство​​​. В качестве министра он посетил все страны Латинской Америки, где вел переговоры о признании Абхазии.