Сын бен Ладена женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября

Москва,6 августа. Сын террориста Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября 2001 года, сообщила газета The Guardian со ссылкой на семью террориста.

По словам членов семьи бен Ладена, сын бывшего «террориста номер один» женился на дочери Мухаммеда Атты. Члены семьи полагают, что Хамза бен Ладен находится, скорее всего, в Афганистане.

По информации издания, сын бен Ладена является заместителем нового лидера террористической организации «Аль- Каида» (запрещена в России) Аймана аз-Завахири. Он, как отмечает газета, планирует отомстить американским спецслужбам, которые в ходе операции в Пакистане ликвидировали бен Ладена в 2011 году.

Сводный брат Хамза рассказал, что он является сыном одной из трех выживших жен бен Ладена, которая жила со своим супругом в пакистанском Абботтабаде. Хамза бен Ладен после смерти своего отца неоднократно призывал начать войну против США, Британии, Франции и Израиля.